Compagnie Hecho en Casa “Blanche” Anglet, 7 mai 2022, Anglet. Compagnie Hecho en Casa “Blanche” Domaine de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

2022-05-07 21:15:00 – 2022-05-07 22:45:00 Domaine de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet 5 EUR Nouvelle création de la compagnie Hecho en Casa, "Blanche" est une fresque du XXe siècle traversée par les deux guerres, et teintée de ruralité, d'Algérie, de zazous, de musique.

Domaine de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

