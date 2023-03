Stages de cirque avec Feelethik Compagnie Feelethik Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Stages de cirque avec Feelethik Compagnie Feelethik, 10 avril 2023, Andernos-les-Bains . Stages de cirque avec Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Compagnie Feelethik Andernos-les-Bains Gironde Compagnie Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne

2023-04-10 – 2023-04-29

Compagnie Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne

Andernos-les-Bains

Gironde . Vous cherchez une activité pour les vacances ?

Feelethik vous propose des stages de cirque !

A partir de 6 ans avec la possibilité de s’inscrire en demi-journée, journée complète ou à la semaine. Vous cherchez une activité pour les vacances ?

Feelethik vous propose des stages de cirque !

A partir de 6 ans avec la possibilité de s’inscrire en demi-journée, journée complète ou à la semaine. Compagnie Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Andernos-les-Bains Gironde Compagnie Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Ville Andernos-les-Bains Departement Gironde Tarif Lieu Ville Compagnie Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains /

Stages de cirque avec Feelethik Compagnie Feelethik 2023-04-10 was last modified: by Stages de cirque avec Feelethik Compagnie Feelethik Andernos-les-Bains 10 avril 2023 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Compagnie Feelethik Andernos-les-Bains Gironde Compagnie Feelethik Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde