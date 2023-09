TOUS AU TIRE-LAINE ! Apéro-Concert « Histoire d’Eux » musique narrative & poétique Compagnie du Tire-Laine Lille, 19 octobre 2023, Lille.

TOUS AU TIRE-LAINE ! Apéro-Concert « Histoire d’Eux » musique narrative & poétique Jeudi 19 octobre, 19h00 Compagnie du Tire-Laine Entrée gratuite pour les adhérent·e·s. 1 Adhésion annuelle à 5 € = accès à tous les événements au Tire-Laine dans l’année

⬇ AU PROGRAMME ⬇

musique poétique

Histoire d’Eux, c’est la complicité d’un violoniste et d’un accordéoniste qui vous enveloppent de notes pour vous emporter dans un film dont votre imaginaire invente les scènes et le fil de l’histoire.

Le coeur qui bat, le papillon qui s’agite, l’enfant qui court… l’amour, la légèreté, le jeu… chacun compose son poème sous l’eau, dans les airs ou sur terre.

Antoine Marhem : violon

Jonathan Bois : accordéon / chant

⬇ INFORMATIONS ⬇

>> Ouverture des portes 19h

Fermeture public 22h

Bar et petite restauration sur place

>> Au 50 rue de Thumesnil, Lille (métro ligne 2, Porte de Douai)

Compagnie du Tire-Laine 50 rue de Thumesnil 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7f36fef9-dcb7-45f0-8435-80f3e52d4b71;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7f36fef9-dcb7-45f0-8435-80f3e52d4b71

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

Ben Wild Photo