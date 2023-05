Compagnie du Théâtre El Duende Théâtre El Duende, 3 juin 2023, Ivry sur seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

À votre arrivée au théâtre, merci de vous présenter à la billetterie muni de votre réservation.

Fabrique de rêves / Théâtre / L’histoire véridique d’un rêve devenu réalité : la construction d’un théâtre !

Depuis sa création en 2000, la compagnie du théâtre El Duende se définit comme une troupe de création collective basée sur l’écriture de plateau dans un style qui mêle la musique, le chant et la danse : Le théâtre musical.

Fabrique de rêves fleure bon le plâtre et la peinture fraiche, le parfum

suave du parpaing au petit matin et la folie douce d’un groupe d’artistes bien

décidés à construire de leurs mains un lieu de spectacle qui leur ressemble.

Casques, pelles et bétonnière sont authentiques, et l’histoire est véridique.

C’est celle d’un rêve devenu réalité, d’un miracle collectif. Le spectacle vous

en dévoile les coulisses.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville d’Ivry-sur-Seine et du réseau Actes if.

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry sur seine

Contact : https://www.theatre-elduende.com/elduende/agenda/423-nuit-blanche-au-duende?date=2023-06-03-19-30 https://www.facebook.com/theatreelduende/ https://www.facebook.com/theatreelduende/ https://theatre-elduende.mapado.com/event/194056-nuit-blanche-au-duende

Eva Doreau Fabrique de rêves