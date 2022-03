Compagnie du Grammont “La Diva du sofa” Beaucourt, 19 mars 2022, Beaucourt.

Compagnie du Grammont “La Diva du sofa” Beaucourt

2022-03-19 – 2022-03-20

Beaucourt Territoire-de-Belfort Beaucourt

3.5 EUR La Grande Manuella est une ancienne gloire de la chanson française. Après 15 ans d’absence, c’est son grand retour sur scène avec pour objectif, enflammer le public et renouer avec le succès. C’est sans compter sur un monde du show-business impitoyable… Entre hypocrisie, snobisme, bêtise et appât du gain, cette pièce nous plongera dans un monde de paillettes à la sauce aigre-douce où des personnages truculents vivront des situations ubuesques et irrésistibles !

Écriture et mise en scène : Angélique Sutty

Avec : Patricia Carré, Anne Charton, Marianne Clément, Eliane Guyot, Véronique Perret, Valérie Pesselon, Christophe Spieser, Angélique Sutty et Daniel Vauthier

contact@lamaisonbeaucourt.fr +33 3 84 56 96 94 https://lamaisonbeaucourt.fr/

