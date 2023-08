Atelier « Le croquis : de dessin en dessin » Compagnie du Dragon Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Atelier « Le croquis : de dessin en dessin » Compagnie du Dragon Calais, 16 septembre 2023, Calais. Atelier « Le croquis : de dessin en dessin » Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Compagnie du Dragon Sur inscription en ligne Le vivant est une source d’inspiration pour François Delaroziere. Jouez avec le vivant et mélangez les espèces animales pour créer de nouvelles créatures. La Compagnie du Dragon vous propose un atelier de réalisation de croquis pour petits et grands. Inspirés par les nombreux croquis de l’artiste François Delaroziere et tous ceux réalisés par nos visiteurs cet été, nos artistes en herbe pourront à leur tour imaginer un animal hybride avant d’en dessiner les traits. Compagnie du Dragon 201 avenue winston churchill 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0366626000 https://www.compagniedudragon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://compagniedudragon.com/events »}, {« type »: « phone », « value »: « 0366626000 »}] Attraction touristique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

