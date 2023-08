Visite guidée du Dragon de Calais endormi Compagnie du Dragon Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Visite guidée du Dragon de Calais endormi Compagnie du Dragon Calais, 16 septembre 2023, Calais. Visite guidée du Dragon de Calais endormi 16 et 17 septembre Compagnie du Dragon Sur inscription sur place en boutique dès 11:30 Entre deux voyages, nos médiatrices vous emmènent sur la terrasse du Dragon de Calais. Une fois notre dragon endormi dans sa nef, nous vous inviterons à venir découvrir la vue depuis le haut de son dos. L’occasion d’échanger avec notre équipe qui se fera un plaisir de vous présenter notre saurien avant de le laisser reprendre ses trajets quotidiens.

Nef du Dragon de Calais. Le Dragon restera immobile dans sa nef pendant tout le temps de la visite.

Les billets seront disponibles en boutique le jour même à partir de 11:30. Visite ouverte à 20 personnes toutes les 15 minutes (voir les horaires ci-dessus) Compagnie du Dragon 201 avenue winston churchill 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0366626000 https://www.compagniedudragon.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0366626000 »}] Attraction touristique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

