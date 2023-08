Atelier « À la rencontre d’une œuvre d’art » Compagnie du Dragon Calais, 16 septembre 2023, Calais.

Animal hybride, machine monumentale, œuvre d’art, théâtre urbain, notre équipe de médiation vous invite à découvrir le Dragon de Calais et l’Iguane sentinelle sous tous les angles grâce à de nombreux outils didactiques : livret-jeux, illustrations, …

Demandez votre livret gratuit en boutique ou auprès de nos médiatrices sur le parvis.

Compagnie du Dragon 201 avenue winston churchill 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0366626000 https://www.compagniedudragon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://compagniedudragon.com/events »}, {« type »: « phone », « value »: « 0366626000 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@compagniedudragon.com »}] Attraction touristique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Compagnie du Dragon — Kleec Photographie