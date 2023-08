Exposition « Croquis d’animaux hybrides » Compagnie du Dragon Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Exposition « Croquis d’animaux hybrides » Compagnie du Dragon Calais, 16 septembre 2023, Calais. Exposition « Croquis d’animaux hybrides » 16 et 17 septembre Compagnie du Dragon Accès libre Nous vous invitons à venir découvrir les croquis des animaux hybrides réalisés par nos visiteurs cet été. Ce concours a pris place pendant toute la saison estivale du 17 juin au 2 septembre. Nous en profiterons pour effectuer la remise des prix du concours à la Cité du Dragon le dimanche 17 septembre à 16:00. Compagnie du Dragon 201 avenue winston churchill 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0366626000 https://www.compagniedudragon.com/ Attraction touristique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Compagnie du Dragon 201 avenue winston churchill 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0366626000 https://www.compagniedudragon.com/ Attraction touristique

