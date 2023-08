Atelier « À la rencontre d’une œuvre d’art » Compagnie du Dragon Calais Catégories d’Évènement: Calais

Atelier « À la rencontre d'une œuvre d'art » Vendredi 15 septembre, 10h15, 11h15, 13h45, 14h45 Compagnie du Dragon Animal hybride, machine monumentale, œuvre d'art, théâtre urbain, notre équipe de médiation vous invite à découvrir le Dragon de Calais et l'Iguane sentinelle sous tous les angles grâce à de nombreux outils didactiques : livret-jeux, illustrations, …

Livret adapté pour des élèves lecteurs à partir du CE1.

Les livrets seront remis aux enseignants sur site le jour de la visite.

La réservation doit être effectuée auprès de notre chargée de médiation, Carine Anot. Compagnie du Dragon 201 avenue winston churchill 62100 Calais

