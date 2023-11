APRÈS LA VAGUE Compagnie Du Chien Dans les Dents Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde APRÈS LA VAGUE Compagnie Du Chien Dans les Dents Bordeaux, 15 novembre 2023, Bordeaux. APRÈS LA VAGUE Mercredi 15 novembre, 20h00 Compagnie Du Chien Dans les Dents Entrée gratuite sur inscription par texto La Compagnie du Chien Dans les Dents propose depuis un an des ateliers théâtre à des femmes qui ont vécu dans la rue. « Après la Vague » est un spectacle inspiré par ces moments : L’histoire d’une rencontre extra-ordinaire. Nous vous invitons à découvrir ce projet et/ou à participer à un atelier ouvert à tous et toutes.

Atelier : Jeudi 16 novembre à 10h30, Halle des Douves, 4 rue des Douves, Bordeaux Organisé par : Compagnie Du Chien Dans les Dents En partenariat avec : OARA, IDDAC, La Gare Mondiale, Ville d’Eysines, Le Cloître, Les Chimères, La Centrifugeuse, L’Atelier des Marches, La Galerie Verbale, Ville de Bergerac, Samu Social, Maison accueil temporaire Compagnie Du Chien Dans les Dents 14 rue des Douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 10 58 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Illustration Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Compagnie Du Chien Dans les Dents Adresse 14 rue des Douves Ville Bordeaux

