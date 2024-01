HELENE SIDO COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Avec ses airs de jeune femme aimable, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Pour autant, son humour piquant et audacieux vous interpellera !Humoriste avignonnaise d’origine normande, Hélène joue son premier One Woman Show après avoir fait ses armes au théâtre d’improvisation et en café-théâtre.Dans ce spectacle, l’Artiste choisit d’être efficace plutôt que bienveillante. En gros, elle n’a pas encore trouvé la manière positive de signifier aux autres d’aller se faire voir. Dotée d’un style incisif, elle n’hésite pas à aborder la bêtise humaine, vaste sujet qu’elle aborde sans faux-fuyant.Hélène Sido est une humoriste qui brûle les planches et gravit rapidement les échelons, en témoignent les nombreux prix remportés depuis le début de sa jeune carrière. Solilesse est un soliloque sur la sottise que les sots laisseront… L’émergence d’une humoriste hors norme !Le Saviez-vous ?Prix du Gala du Printemps du Rire (Toulouse)Prix du Public et du Jury aux Sommets du Rire (Arêches Beaufort)Prix du Public et Prix Jeunesse (Mondeville sur Rire)Prix du Jury (Vervins)Prix du Jury au Cartel de l’humour (Genève)Prix du Jury aux Lions du Rire (Lyon)Prix du Jury aux Marées d’humour (Crotoy)Prix du Public J’ai du talent au Festival d’Avignon

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 21:00

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44