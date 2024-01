VANESSA KAYO COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes, vendredi 5 avril 2024.

Vanessa Kayo dans Nouveau spectacle à NantesAprès le succès de Feignasse Hyperactive , Vanessa présente son nouveau spectacle !A-t-elle enfin atteint son objectif ? (Trouver un équilibre parfait entre son boulot, son ado, ses copines, et glander)A-t-elle retrouvé l’amour ? (Pas facile, quand on est une mère célibataire féministe mais nourrie aux comédies romantiques).Psycho-test : ce spectacle est-il fait pour toi ? (coche les bonnes cases)-Tu te motives pour respecter ton planning, puis tu croises ta copine Caro et vous parlez pendant 2 heures.-Apparemment tous les boulets de la Terre se sont donnés rendez-vous pour être ton mec.-Jour 2 de tes règles, tu te réveilles avec une gueule de bois, alors que la veille t’as bu une tisane Nuit Tranquille .-Tu travailles sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même , mais certains jours tu passes 7h devant Netflix.Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir !A partir de 15-16 ans.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 21:00

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44