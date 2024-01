HAROLD BARBE COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes, jeudi 28 mars 2024.

Deadline le spectacle d’Harold Barbé à Nantes !Faire des blagues le soir quand on a enterre´ des gens le matin, c¸a n’est pas simple. Mais quand, en plus le week-end, on est en charge de commenter tous les matchs d’une e´quipe de football qui gagne rarement, c¸a devient tre`s complique´ de trouver des points positifs dans sa vie. C’est pourtant travailler pour la mort qui va apprendre a` Harold a` aimer la vie.D’ailleurs, comment aborderait-on la vie si la date de mort nous e´tait communique´e a` l’avance ? Si, tout comme les yaourts, nous avions une date de pe´remption. Une deadline…Vaste sujet pour un ancien croque-mort/commentateur sportif. Pourtant cette « e´lasticite´ » professionnelle permet a` Harold de de´velopper une multitude d’ide´es qui nous rapprochent tous : les bienfaits du massage californien dans un SPA, l’e´ducation des enfants, comment pimenter sa vie de couple apre`s 15 ans de vie commune, l’argent, la mort parfaite…Fans de metal, de pop culture, de comics, de sextoys, de Stifler dans American Pie…si vous aimez la vie, ou que vous de´testez la vie d’ailleurs, ce spectacle est pour vous.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 21:00

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44