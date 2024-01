VALERIE PASTRE COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes VALERIE PASTRE COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes, 20 février 2024, Nantes. Faut-il acheter en soldes, en vrac ou chez Emmaüs ?Faut-il boire avec une paille en inox ou boire cul sec ?Faut-il voyager en avion ou dans l’Aveyron ?Faut-il avoir des animaux, des enfants ou Netflix ?La Terre vit sur ses réserves. À Paris, Valérie s’en fout. Jusqu’à ce que….Pour la suite de l’histoire, il faudra venir la voir.Un spectacle plein d’espoir (mais pas que), drôle (mais pas que) et Valérie chante (mais pas que).

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-20 à 21:00

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE
6 RUE DES CARMELITES
44000 Nantes

