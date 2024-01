MAUREEN LOUIS COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes MAUREEN LOUIS COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes, 15 février 2024, Nantes. Convaincue que le soleil est en chacun,tout comme l’absurdité, la bizarrerie et la joie de rire !Soleil, est une heure à rire ensemble dans une salle obscure. Un crépuscule de blagues comme le soleil où tout tourne autour de moi, de vous, de nous.Si vous voyez de la lumière, n’hésitez pas à rentrer !Prenez soin de vous, hâte de vous rencontrer !

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 21:00 Réservez votre billet ici COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44 Détails Catégorie d’Évènement: Nantes Autres Code postal 44000 Lieu COMPAGNIE DU CAFE THEATRE - PETITE SALLE Adresse 6 RUE DES CARMELITES Ville Nantes Departement 44 Lieu Ville COMPAGNIE DU CAFE THEATRE - PETITE SALLE Nantes Latitude 47.217114 Longitude -1.551553 latitude longitude 47.217114;-1.551553

