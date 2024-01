RAPHAEL COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes, 15 février 2024, Nantes.

Allant de l’éducation des enfants que je ne veux pas à l’importance d’un mauvais clic-clac pour sauver un couple en passant par la pudeur de mon père qui communique peu mais a du mal à mettre un slip, « Cheesecake » c’est une heure de stand-up travaillée depuis deux ans, partout en France.Ce spectacle, il parle de tout ce que je suis, de tout ce que je pense, et d’ailleurs… Je pense que c’est un excellent spectacle !On se retrouve à la Compagnie du Café-Théâtre pour une heure de rire.Et… On est d’accord que l’amour c’est compliqué ou c’est que moi ?

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 19:00

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44