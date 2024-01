PATRICK CHANFRAY COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes, mardi 6 février 2024.

!! SEXE GRATUIT !!Ce spectacle n’a aucun rapport avec ça, mais au moins maintenant j’ai votre attention.Patrick Chanfray est comme vous, dans la vie il a fait des choses bien, d’autres sans doute un peu moins, mais pour qui ? Par rapport à quoi ? Tout n’est qu’une question de perspectives. Dans une époque où tout se note, se compare et se juge, passons 1h17 entre potes pour rire de nous et se rassurer.Donc, si vous avez l’impression que votre ostéo vous manipule, Si vous avez l’impression que Mimi Mathy est vraiment en dessous de la ceinture, ce spectacle est fait pour vous.Patrick Chanfray vous donnera toutes les clés* pour pratiquement avoir une vie passable ! Et dites vous toujours que si dans une course vous êtes avant-dernier, alors vous êtes premier, surtout si vous n’êtes que deux à courir ! À tout à l’heure, je vous attends, car il n’y a qu’ensemble qu’on sera plusieurs à être nombreux.* Le mot « clé » est utilisé ici comme métaphore, aucun double ne pourra être fabriqué pendant le spectacle.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 21:00

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44