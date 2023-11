La p’tite soirée sympa Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes La p’tite soirée sympa Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 5 mai 2024, Nantes. 2024-05-05 dans la grande salle

Horaire : 17:30

Gratuit : non 10 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com dans la grande salle Plateau d’humour. Les élèves de La Compagnie du Café-Théâtre foulent les planches pour vous faire découvrir leurs univers lors d’un plateau d’humour. Un vrai pari pour eux de se confronter au public et de présenter leur propre sketch. Partez à la découverte des nouvelles pépites de l’humour à Nantes où des comédiens de 6 à 77 ans partagent la scène pour nous faire vivre un moment de pur bonheur ! Représentations à 17h30 les dimanches : 5 novembre 2023, 3 décembre 2023, 4 février 2024, 3 mars 2024, 7 avril 2024, 5 mai 2024 Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com
Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes

