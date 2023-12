AZ : 6 x 10 Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com

One man show. AZ est un as pour tenir la scène de toute sa nonchalance consternée, avec pour seuls accessoires un micro et un tabouret. Son premier matériau, c’est sa vie, qui ressemble furieusement à la nôtre, et c’est en l’incarnant avec un (grand) supplément d’âme qu’il réunit le public dans un même rire qui touche : l’enfance, les entretiens d’embauche, la télévision, les passages avec des potes au drive du MacDo, ces odieuses soirées où tu en es ou pas, le célibat… Mais aussi, et à rebours complet de sa génération, AZ ne se prive pas d’élargir sa scène en interpellant l’époque sur l’actualité politique et en rhabillant pour l’hiver les activistes de tout poil. Personne n’est épargné, et le public qui se marre, entend très bien, en sous-texte, comme ça, tout en pudeur, les mélancolies d’un gamin d’ici… Représentations, dans la grande salle, du 18 au 20 janvier 2024 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com