Thérap’rire Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 5 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-05 21:00 –

Gratuit : non 10 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com

21e édition de Thérap’rire. Retrouvez les élèves de l’École du Rire sur scène ! Ils ont besoin de parler et vous serez leurs thérapeutes !Les talents de l’École du Rire vous ont préparé leurs meilleurs sketches. La posologie est simple : une dose de Thérap’rire chaque soir pendant tout le mois de janvier. A vous de poser le diagnostic ! Représentations, dans la petite salle, du 4 au 27 janvier 2024

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com