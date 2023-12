Béatrice de la Boulaye : Héroïnes Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 16 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-16 19:00 –

Gratuit : non 18 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com

Seule en scène. De Phèdre à Rihanna, Béatrice de La Boulaye nous fait découvrir le monde des Héroïnes, réelles ou virtuelles, et le sien au passage… Un voyage inattendu…Représentation, dans la petite salle, mardi 16 janvier 2024 à 19h

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com