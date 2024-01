Snow – Un Noël de Chien Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 28 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-28 15:30 – 16:20

Gratuit : non 10 € / 12 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Spectacle pour enfants. C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du Père Noël a disparu ! Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux ! Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver. A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël. Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël. Auteure et metteure en scène : Elza Pontonnier Artiste : Krystel Garcia Public : de 2 à 6 ans Durée : 50 min. Représentations, dans la grande salle, du 23 décembre 2023 au 6 janvier 2024 :du mardi au samedi à 11h et à 15h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com