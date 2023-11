Kevin Robin – Nouveau spectacle Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Kevin Robin – Nouveau spectacle Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 15 décembre 2023, Nantes. 2023-12-15 Représentations du 30 novembre au 23 décembre 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 19hdans la petite salle

Horaire : 19:00

Gratuit : non 15 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 30 novembre au 23 décembre 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 19hdans la petite salle Après deux spectacles postés sur Youtube en deux ans, Kevin est de retour pour rôder son tout nouveau spectacle de pur stand-up ! Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Compagnie du Café-Théâtre Nantes latitude longitude 47.216529801, -1.551371461

