Cyril Garnier : J’aurais voulu être astronaute Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 6 décembre 2023, Nantes.

2023-12-06

Horaire : 21:00

Gratuit : non 18 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

En 2013, au Kennedy Space Center, Cyril remporte, après d’intenses sélections, le premier billet pour un vol spatial touristique… Il est Français, acteur et humoriste. Aller dans l’espace, il en rêvait depuis l’âge de 5 ans, lorsqu’il espérait y croiser son père monté au ciel. À 33 ans, sauf catastrophe, ce rêve va se réaliser… Sauf catastrophe. Dans un spectacle drôle, intelligent et émouvant, Cyril Garnier croise son histoire mouvementée d’acteur passionné avec l’incroyable aventure des héros de la conquête spatiale. Ce voyage dans l’espace nous apprend à surmonter les ascensions fulgurantes, les violentes turbulences et les baisses d’altitude soudaines que la vie nous réserve, pour qu’à la fin nous puissions aussi dire : “J’aurais voulu être astronaute”. Représentations, dans la petite salle :du 5 au 9 décembre 2023 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com