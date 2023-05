ToizéMoi : Parlez-Moi de Moi Compagnie du Café-Théâtre, 1 décembre 2023, Nantes.

2023-12-01 Représentations du 28 novembre au 2 décembre 2023 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 28 novembre au 2 décembre 2023 à 20h30dans la grande salle

Humour. Benjamin est un comédien autocentré, préoccupé par sa propre personne… un homme quoi ! Mathilde est son agent artistique, mais aussi sa compagne, sa secrétaire, son infirmière, sa cuisinière… une femme quoi ! Mathilde se dépense sans compter pour Benjamin, jusqu’au jour où… suspense ! On attend le coup de cymbale final, il arrivera, oui mais comment ? On rit beaucoup, on rit même jaune tant le miroir, à tous les narcissiques que nous sommes, est criant de vérité. Ça sent le vécu, mais quel plus grand plaisir que de rire de soi ! avec Marie Blanche et Alain Chapuis.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com