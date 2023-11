Dans le jardin de mon papy Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 3 novembre 2023, Nantes.

2023-11-03 Représentations du 31 octobre au 4 novembre 2023 à 11hdans la petite salle

Horaire : 11:00

Gratuit : non 10 € / 12 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 31 octobre au 4 novembre 2023 à 11hdans la petite salle

Comédie. Un spectacle pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents, à la fois drôle et poétique ! Les odeurs du jardin racontent une histoire, elles sont source d’émotion. Le jardin est un lieu de confidences et d’amusement. « Jouer avec l’eau, mélanger la terre, semer des graines, découvrir des petites bêtes… »Mon grand-père dit toujours que c’est le bonheur d’être dans le jardin et que cela ouvre sur le monde magique de la nature. Un spectacle drôle et poétique sur la complicité entre une petite fille et son grand père. avec Stéphanie Meyre et Calouss Public : à partir de 3 ans Durée : 40 min.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com