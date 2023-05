François Martinez : Mytho 2.0 Compagnie du Café-Théâtre, 11 octobre 2023, Nantes.

2023-10-11 Représentations du 10 au 14 octobre 2023 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 10 au 14 octobre 2023 à 20h30dans la grande salle

One man show magique. François n’est pas un magicien comme les autres : il a des pouvoirs et peut accomplir des miracles hors du commun… En tout cas, c’est ce qu’il prétend ! Est-ce un don ? Un héritage génétique ? S’est-il fait piquer par une araignée radioactive ou est-il tout simplement un gros myhto ? Après le succès de « Copperfield, Harry Potter et moi… », François est de retour dans un one man show magique d’une efficacité redoutable, aussi drôle que bluffant (et ça, c’est vrai) !

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com