Yann Guillarme – Nouveau spectacle Compagnie du Café-Théâtre, 26 septembre 2023, Nantes.

2023-09-26 Représentations du 26 au 30 septembre 2023 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Humour. J’habite à Paris.Je n’ai plus le droit de boire des bières à la kermesse du petit.Ma nièce est maintenant intolérante au lait de soja et à l’avoine.Mon voisin est queer le matin et pansexuel le mardi et a toujours rêvé en vrai d’être un homme-rideau.Il faut faire attention à ce que l’on mange, à ce que l’on dit, à ne pas s’énerver ni hurler, ni se battre, gnagnagna… Progrès ? Régression ? Je n’ai pas de réponse mais c’est mon nouveau quotidien, moi quarantenaire provincial. Avec sa franchise habituelle, sa gouaille, sa générosité, sa mauvaise foi, Yann Guillarme nous offre un nouveau spectacle plus personnel sur sa peur des fêtes foraines et des gitans, sur la drogue et Epicure, la lgbtuvwxyz et les vengeurs masqués, les gros et le racisme, bref une pléiade de sketchs et de stand-up pas très « woke » . Fort du succès des sketchs de Caradec, des Migros, de la Bible, de Baffeur, Yann Guillarme s’est fait une place importante dans le paysage humoristique et médiatique avec ses chroniques sur Rire et Chansons, ses sketchs au festival de Montreux et ses vidéos sur Instagram.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com