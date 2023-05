Guislaine Superstar Compagnie du Café-Théâtre, 24 mai 2023, Nantes.

2023-05-24 Représentations du 23 au 27 mai 2023 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 23 au 27 mai 2023 à 21hdans la petite salle

Comédie. Qui aurait cru qu’elle irait si loin ! Guislaine participe avec panache et humour à l’émission de télévision « OK Karaoké ». Les victoires s’enchaînent, la gloire est au bout du chemin… mais les embuches pour y parvenir aussi. Ce qui est caché sous les décors pailletés n’est peut-être pas aussi brillant que les lumières de l’émission… Découvrez l’extraordinaire parcours d’une incroyable candidate, dans une super émission de télé ! Ça fait beaucoup de superlatifs ? Et encore, vous n’avez rien vu ! Guislaine Superstar : la télé va changer sa vie ; Guislaine va changer la vôtre. avec Emilie Deletrez et Florian Hanssens

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com