Léo Brière – L’illusionniste de l’esprit – Nouveau spectacle, en rodage Compagnie du Café-Théâtre, 6 mai 2023, Nantes.

2023-05-06 Représentations du 2 au 6 mai 2023 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 2 au 6 mai 2023 à 21hdans la petite salle

L’illusionniste Léo Brière crée avec vous son nouveau spectacle et vous propose une expérience intime de mentalisme. Votre esprit n’a plus aucun secret pour lui… C’est donc avec humour et bienveillance qu’il lira en vous comme dans un livre ouvert : prédictions, lectures de pensée ou encore télékinésie. Vous découvrirez ainsi des numéros inédits qui seront la base de son nouveau spectacle.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com