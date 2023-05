Kino : Bon à rien mais prêt à tout Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Kino : Bon à rien mais prêt à tout Compagnie du Café-Théâtre, 20 avril 2023, Nantes. 2023-04-20 Représentations du 6 au 22 avril 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 19hdans la petite salle

Horaire : 19:00

Gratuit : non 10 € / 15 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 6 au 22 avril 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 19hdans la petite salle Stand-up.Dans son spectacle « Bon à rien mais prêt à tout », Kino casse les codes de l’humour en mêlant stand-up, bandes sonores et interactions. Il raconte ses péripéties, accompagné d’une mise en scène originale et percutante. Certains le disent bon à rien. Lui il se dit prêt à tout. Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

