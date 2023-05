Sarah Schwab : Du rêve à la réalité Compagnie du Café-Théâtre, 20 avril 2023, Nantes.

2023-04-20 Représentations du 20 au 22 avril 2023 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 20 au 22 avril 2023 à 20h30dans la grande salle

Sarah Schwab est un phénomène vocal. « Du rêve à la réalité » est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession époustouflante de performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres, un show original et inoubliable. Un talent rare, une voix exceptionnelle, Sarah Schwab est la star de demain. Soyez les premiers à la découvrir.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

