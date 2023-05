Rosa Bursztein : Rosa Compagnie du Café-Théâtre, 31 mars 2023, Nantes.

2023-03-31 Représentations du 30 mars au 1er avril 2023 à 20h30dans la grande salle

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 30 mars au 1er avril 2023 à 20h30dans la grande salle

One woman show. Rosa Bursztein nous parle d’amour en commençant par un air des parapluies de Cherbourg ! C’est en pyjama, dans sa totale intimité, qu’elle livre ses pensées, se confie sur ses parents intellos névrosés… et raconte joyeusement les hauts et les bas, les tabous de la sexualité ! C’est chic, cash et surtout très drôle. « On peut aimer parler de sexualité de façon rigolote, être féministe et rester romantique ! »

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com