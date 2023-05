Elisabeth Buffet : Mes histoires de coeur Compagnie du Café-Théâtre, 21 mars 2023, Nantes.

Horaire : 20:30

28 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations les 21 et 22 mars 2023 à 20h30dans la grande salle

One woman show.Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Du Cap d’Agde à Pornic, d’un restaurant dans le noir à la thalasso, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit !

