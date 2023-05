Thibaud Agoston : Homme moderne Compagnie du Café-Théâtre, 17 mars 2023, Nantes.

Stand-up. Thibaud Agoston, humoriste genevois, est l’espoir du stand-up. Il se moque des travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante. Son spectacle « Homme Moderne » lui a permis de gagner plusieurs prix de boutades (oui ça existe !) en Suisse, en France et en Belgique. Parallèlement à ce spectacle, il lui arrive de faire des chroniques à la radio. En ce moment, on peut l’entendre dans les Bras Cassés sur Couleur 3 ou dans les Beaux Parleurs. Le confinement ne l’a pas arrêté, car début 2020 il a décidé de créer un spectacle entièrement basé sur les thèmes du public. Pendant plusieurs mois, il a récolté des idées pour des sketchs mais aussi pour l’affiche, le décor et le titre du spectacle. Résultat : 43 thèmes, 1h15 de blagues et le tout disponible entièrement sur YouTube.

