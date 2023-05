Pilou : Papa moderne ? Compagnie du Café-Théâtre, 9 mars 2023, Nantes.

2023-03-09 Représentations du 9 au 11 mars 2023 à 19hdans la petite salle

Horaire : 19:00

Gratuit : non 10 € / 15 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 9 au 11 mars 2023 à 19hdans la petite salle

Humour. C’est quoi être un homme et un papa au 21e siècle ? Pilou, lui, est complètement paumé. Il pensait être un homme moderne : partage des tâches, éducation des enfants, dans un foyer où sa femme gagne plus que lui. Mais force est de constater que ni lui, ni la société ne sont encore prêts. Comment gérer une maison quand sa seule référence masculine en la matière est Tony Mitchelli de “Madame est servie” ? Comment appliquer l’éducation positive quand la patience n’est pas son fort ? Comment apporter de la sérénité dans le couple quand les femmes se coltinent la charge mentale ? Et comment se sentir “viril” quand on s’attelle à ces tâches encore considérées comme féminines ? Pilou vous invite dans son quotidien, avec sa femme, son fils, Chantale la charge mentale, le banquier, le coach en virilité… pour partager avec vous toutes ses interrogations ! Texte et mise en scène : Pilou & Mathilde Moreau

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com