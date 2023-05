Thierry Marquet : Carrément méchant, jamais content Compagnie du Café-Théâtre, 7 mars 2023, Nantes.

2023-03-07 Représentations du 7 au 11 mars 2023 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

17 € / 22 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Humour.Pince sans rire par excellence, Thierry Marquet nous confirme qu’il sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué…Après le succès et dans la lignée de « Saignant mais juste à point », vous le retrouverez toujours aussi piquant, un peu plus grinçant, mais surtout toujours aussi drôle ! Si vous vous reconnaissez dans ce spectacle, c’est normal car c’est bien le but !Des propos ironiques et foncièrement exagérés sur la vie courante qui vont vous faire pleurer de rire, alors merci de sortir vos mouchoirs avant le spectacle car pendant… ça fait du bruit et ça l’énerve !Enfin, méfiez-vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce spectacle quelque peu hypnotisé… Zygomatiques fragiles s’abstenir… et fan de Patrick Bruel s’abstenir…quoique !

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com