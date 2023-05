Guillaume Bats – Nouveau spectacle Compagnie du Café-Théâtre, 2 mars 2023, Nantes.

2023-03-02 Représentations du 2 au 4 mars 2023 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 2 au 4 mars 2023 à 20h30dans la grande salle

One man show. Notre-Dame a brûlé, pas lui ! La gargouille la plus drôle de Paris descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations. Auteurs : Guillaume Bats et Jérémy Ferrari Durée : 1h10 environ

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com