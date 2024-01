KARIM DUVAL COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, 17 février 2024, Nantes.

Entropie le nouveau spectacle en rodage de Karim Duval à NantesApre`s le succe`s de son spectacle Y a` l’Europe´en et au The´a^tre Libre a` Paris, ainsi qu’en tourne´e dans toute la France, Karim Duval revient avec un nouvel opus qu’il cre´era en 2023.Le spectacle de la maturite´ ou` l’artiste compte bien affirmer ce style de´couvert par des centaines de milliers de spectateurs et d’internautes, privile´giant le fond. Toujours le fond.A` travers une observation fine de notre socie´te´, ses incertitudes, ses fractures… ainsi que les grandes the´matiques de notre e´poque : travail, e´cologie, e´ducation, engagement, innovation aveugle…Le tout mis en valeur par ses atouts fe´tiches : de l’auto- de´rision, de l’improvisation, une e´criture recherche´e, un jeu de come´dien pre´cis, une pointe de poe´sie et beaucoup (beaucoup) d’humour !

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44