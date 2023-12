LA P’TITE SOIREE SYMPA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes LA P’TITE SOIREE SYMPA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, 4 février 2024, Nantes. Le plateau d’humour à Nantes tous les 1ers dimanches du mois ! Les élèves de La Compagnie du Café-Théâtre foulent les planches tous les premiers dimanches de chaque mois pour vous faire découvrir leurs univers lors d’un plateau d’humour à Nantes. Un vrai pari pour eux de se confronter au public et de présenter leur propre sketch.Partez à la découverte des nouvelles pépites de l’humour à Nantes où des comédiens de 6 à 77 ans partagent la scène pour nous faire vivre un moment de pur bonheur !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 17:30
COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE
6 RUE DES CARMELITES
44000 Nantes

