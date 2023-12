FLORIAN LEX COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, 31 janvier 2024, Nantes.

Imparfaits le spectacle de Florian Lex à Nantes !Comme tout bon Franc¸ais qui se respecte, Florian la rame`ne a` tout propos, adore ra^ler et aime beaucoup trop… la raclette. Il re^ve d’un monde ou` les dictats de la socie´te´ et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout c¸a est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amuse´ et le tourner en de´rision a` la moindre occasion.Une pièce de : Florian Lex et Yohann Lave´antMise en scène : Florian Lex et Yohann Lave´antDurée : 1h30

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes