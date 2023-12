1H AVANT LE MARIAGE COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, 29 décembre 2023, Paris.

Il était deux fois…Un soir de décembre 1987, Steeven naissait.Quinze minutes plus tard, ne voulant pas laisser son frère seul plus longtemps, Christopher le rejoignait.Depuis, les Jumeaux passent leur temps à se marrer. Alors ils en ont fait leur métier.Mais la trentaine passée, et quelques cheveux blancs plus tard, voilà que les frangins commencent à se poser des questions existentielles.Et si leurs parents les avaient inversés à la maternité ?Sont-ils une fascination de Dame nature ou juste une anomalie génétique ?Des jumeaux schizophrènes sont-ils assez nombreux pour faire une belotte ?Après dix ans de scène, Steeven et Christopher reviennent vous raconter leur double vie.Avec tendresse, authenticité et en interaction permanente avec leur public, les Jumeaux vous promettent un spectacle sans temps mort et plus Vivant que jamais.Venez partager un grand moment de complicité et de rire avec ce duo surprenant, attachant, taquin, véloce. Et qui ne ressemble à aucun autre !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:00

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris