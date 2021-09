Paris Archives nationales - Hôtel de Soubise île de France, Paris Compagnie Disorienta – Maria Donata d’Urso Archives nationales – Hôtel de Soubise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Compagnie Disorienta – Maria Donata d’Urso Archives nationales – Hôtel de Soubise, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 23h

gratuit

Strata.2 – Installation / Performance L’inspiration de Strata.2 vient de «Sculptures du vide» de l’artiste américain Kenneth Snelson qui a réalisé de nombreuses sculptures de tenségrité à petite échelle, mais aussi des immenses installations dans le contexte urbain et dans des sites naturels. C’est un système de construction légère, qui met en jeu le tissage de tension et compression. Cela donne une globalité élastique et mouvante qui fait écho à la continuité tissulaire de notre corps. Maria Donata d’Urso privilégie l’image du vide, intervalle qui sépare et unit les éléments, pour nourrir son investigation chorégraphique et saisir la vibration de l’espace. La structure activée par la chorégraphie se met en dialogue avec une proposition musicale live. Avec le soutien des Archives nationales. Strata.2 ©Nicolas Laverroux Nuit Blanche -> Nuit Blanche Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) lignes 29 et 75 arrêt Archives-Haudriettes ou Archives-Rambuteau Châtelet les Halles (A et B)

Contact :Archives nationales https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T21:00:00+02:00_2021-10-02T23:00:00+02:00

