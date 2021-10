Compagnie Difé Kako « Cercle égal demi cercle au carré » Rocher de Palmer, 12 novembre 2021, Cenon.

Compagnie Difé Kako « Cercle égal demi cercle au carré »

Rocher de Palmer, le vendredi 12 novembre à 20:30

Dialogue entre danses urbaines contemporaines et danses traditionnelles antillaises et guyanaises, ce spectacle réunit une dizaine d’interprètes d’horizons variés, et fait se rencontrer générations et territoires. Voici un dialogue passionnant entre danses urbaines contemporaines et danses traditionnelles antillaises et guyanaises. Ces dernières se nomment boulangère, quadrille ou encore haute taille, des danses sociales introduites aux Antilles et en Guyane par la colonisation et que se sont ensuite approprié les esclaves en les mêlant à l’univers des danses africaines. Ces danses créoles se transforment encore aujourd’hui au contact du hip-hop, du voguing, du ragga, du krump, de la kizumba et du zuèt, établissant un lien entre tradition et modernité, créant un nouvel hymne à la créolisation et au métissage artistique.

EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

Compagnie Difé Kako « Cercle égal demi cercle au carré », Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T22:30:00