Bourpeuil Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Bourpeuil, Vienne Compagnie des Puys : Prison Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’évènement: Bourpeuil

Vienne

Compagnie des Puys : Prison Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, 13 mars 2022, Bourpeuil. Compagnie des Puys : Prison

Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, le dimanche 13 mars 2022 à 15:00

avec en 1ère partie une restitution des ateliers d’écriture menés par Aymeri Suarez-Pazos avec des jeunes du CEF Nouvel Horizon Le Vigeant Prison est un récit écrit par un jeune homme dans l’urgence, avant que le verdict ne tombe de sa probable condamnation à la réclusion criminelle maximale. Ce qui apparaît, c’est une réalité de prisons successives, intérieures, pour un être qui n’a jamais eu les réponses à sa quête intime, d’amour d’abord, de sens ensuite, d’identité enfin. Lorsque j’ai écrit ce texte, oubliant tout objet théâtral, ce sont des premiers mots qui me sont venus, qui ont charrié les images rapportées d’une enfance. J’ai dégagé la voix qui portait ces mots et je me suis laissé conduire dans le flou de cette conscience en lutte de clarté. J’ai compris que cet être était jeune, en passe d’être condamné, qu’il jetait son être nu, pour que cet être surgisse aux yeux des hommes et qu’il trouve issue par cet écrit. Ce jet n’était pas une défense, mais une quête vitale.

Tarifs : 8€ et 5€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérents MJC & < 16 ans) Solo théâtral accueilli par la MJC Champ Libre Salle des Fêtes L’Isle Jourdain L’Isle Jourdain 86 Bourpeuil Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourpeuil, Vienne Autres Lieu Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Adresse L'Isle Jourdain 86 Ville Bourpeuil lieuville Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Bourpeuil