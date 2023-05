Compagnie Defracto – Croûte Promenade Jane-et-Paulette-Nardal, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 21h30 à 23h30

.Tout public. gratuit

Pour Nuit Blanche, la compagnie Defracto présente un spectacle humoristique et jonglé.

Depuis 2008, la Cie française Defracto, créé un langage corporel et jonglé mêlant l’écriture musicale, la scénographie et un jonglage expérimental pour des pièces ludique, abstraites et absurdes.

Croûte est une performance in situ tout terrain de 30 minutes aux corps multiples, aux jonglages imprévisibles, et gratiné d’une virtuosité ridicule. Physiquement engagé, hyper contextuel, Croûte est le fruit d’une décennie de recherche sur le jonglage expressif et l’humour physique.

Première partie : découverte en pratique avec une initiation au cirque, jonglage et acrobaties.

En partenariat avec CIRCUSNEXT.

Avec le soutien de la Mairie du 14ème arrondissement.

Promenade Jane-et-Paulette-Nardal 100 rue Didot 75014 Paris

Contact :

Morel