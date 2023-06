Voyage temporel et divertissant : une épopée historique pour toute la famille. « Raconte-moi le Dugas », visite théâtralisée de St-Ambroix Compagnie de l’Yerres Saint-Ambroix, 16 septembre 2023, Saint-Ambroix.

Voyage temporel et divertissant : une épopée historique pour toute la famille. « Raconte-moi le Dugas », visite théâtralisée de St-Ambroix 16 et 17 septembre Compagnie de l’Yerres Gratuit -8 ans. 5 € -18 ans et demandeurs d’emploi. 8€. Sur inscription. Rendez-vous devant l’office de tourisme Cèze Cévennes Saint-Ambroix.

Venez à la rencontre de personnages historiques tels que Louis XIV, Henri IV et d’autres encore. Plongez dans l’atmosphère du Volo Biou, croisez des courtisans malicieux, des fileuses de soie, des châtelaines délurées, des barbares celtes, des gitans et leurs voisins, de jeunes combattants, le grand vizir, et même Cléopâtre qui s’est perdue dans les ruelles du Moyen Âge !

Ce spectacle vous fera rire, apprendre et découvrir ! Pendant 2 heures, vous serez captivés par cette fabuleuse représentation mettant en scène une quarantaine de comédiens vêtus de costumes d’époque.

Un spectacle à ne pas manquer, à voir absolument ! Et le meilleur, c’est qu’il convient à toute la famille !

Compagnie de l’Yerres Rue de l’hôtel de ville, 30500 Saint-Ambroix Saint-Ambroix 30500 Gard Occitanie 06 12 31 37 39 http://www.lacompagniedelyerres.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 24 33 36 »}] La compagnie de théâtre est fondée en 2003 à Combs-la-Ville (77), au bord de l’Yerres qui la traverse.

Active en région parisienne, elle se développe depuis 2013 en Ardèche et depuis 2016 dans le Gard.

Elle agit entre création et diffusion de spectacles professionnels pluridisciplinaires, animation d’ateliers ou cours théâtre, cinéma, comédie musicale, danse, cirque pour amateurs, et organisation et animation d’événements privés et publics.

Une équipe de plus de 20 artistes, techniciens, administrateurs à votre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Yoan Chagnot