Dijon Palais des Ducs et des États de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Compagnie Compagnie de Jérôme Bel – Festival Entre cour et jardins 2021 Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Compagnie Compagnie de Jérôme Bel – Festival Entre cour et jardins 2021 Palais des Ducs et des États de Bourgogne, 17 septembre 2021, Dijon. Compagnie Compagnie de Jérôme Bel – Festival Entre cour et jardins 2021

Palais des Ducs et des États de Bourgogne, le vendredi 17 septembre à 17:00

En dehors de l’apprentissage académique, les processus d’appropriation de la danse relèvent en effet d’un ensemble de mimétismes par lesquels un individu se joint à un récit collectif (familial, ethnique, générationnel…), constitutif de sa singulière identité. Chaque solo met en lumière les formes corporelles de cet héritage culturel tout en permettant à son exécutant de faire l’expérience d’un nouveau territoire, de s’exprimer en dehors de sa communauté habituelle. ” Florian Gaité

Réservation recommandée | Pass sanitaire obligatoire

“Dans cette performance, extraite de Gala, Jérôme Bel donne à voir les mécanismes d’imitation par lesquelles les formes de l’art s’imposent et se diffusent aux corps qui les interprètent.” Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T17:35:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Palais des Ducs et des États de Bourgogne Adresse Place de la Libération, 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon