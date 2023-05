Compagnie Brut Montage – La Double Inconsistance Mairie du 11e arrondissement, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Les jeux de l’amour et du pouvoir vus par Marivaux et interprétés avec un regard actuel.

En décembre 2020 la compagnie Brut Montage est créée avec un premier spectacle autour des limites du discours de l’Art contemporain : Le Syndrome de Stendhal. En 2021 elle met en scène une adaptation musicale, mélancolique et métaphysique de La Double Inconstance de Marivaux.

Défaire ou défendre l’amour de Silvia et d’Arlequin : derrière cet enjeu principal se pose un questionnement intime et éminemment politique sur notre relation au Pouvoir et notre volonté ou capacité à résister ou à céder à son influence. La Double Inconstance nous parle d’Amour, de Pouvoir et d’un chemin pernicieux entre les deux : la corruption. Pour fêter les 300 ans de ce texte, la Cie Brut Montage propose une réponse aux retranchements individualistes de notre époque avec une création collective de troupe de théâtre qui fait résonner cette histoire dans notre système actuel.

Performance de l’Acte 1 de la pièce à 19h et 20h. Performance intégrale de la pièce à 21h.

Avec le soutien de la Mairie du 11e arrondissement.

En partenariat avec le Théâtre en Miettes

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 Paris

Contact : http://www.brutmontage.fr/

